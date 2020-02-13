Kavaklıdere AAT'de mekanik ve elektrik imalatlara başlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu atıksu arıtma tesisi yatırımları ile kısa sürede Türkiye'deki öncü kurumlar arasındaki yerini aldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projeler kapsamında Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'nde evsel nitelikli atıksu problemine son verecek olan atıksu arıtma tesisi inşaatında elektrik ve mekanik imalatların montajına başlandı. 4 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen tesis tamamlandığında Kavaklıdere daha sağlıklı bir çevreye kavuşacak.

Çevre kirliliğine son veriliyor

Alaşehir Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Büyük beldeleri kapsayan atıksu arıtma tesisi projelerine de hayat veriyoruz. Bunlardan biri de Kavaklıdere Mahallesi'nde inşa çalışmalarına son sürat devam ettiğimiz tesis. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çevreci projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.