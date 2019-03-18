Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinde İmalatlar Son Sürat

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine de atıksu arıtma tesisleri inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'ne kazandırılacak olan atıksu arıtma tesisindeki çalışmalar devam ediyor. 4 milyon 100 bin TL yatırım bedeli ile inşa edilmeye başlanan tesiste; terfi merkezi, havalandırma ve çökeltim havuzu, geri devir terfi merkezi, çamur susuzlaştırma ile idari binada betonarme imalatlar sürüyor.

"Manisa'mızın Geleceği Güvence Altına Alınıyor"

Gerçekleştirilen yatırımlarla Manisa'nın geleceğine çok önemli kazanımlar sağlandığını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "Çevreci bir anlayışla atıksu sorununa köklü çözümler getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, Kavaklıdere Mahallemize 4 milyon 100 bin TL yatırım bedeli ile atıksu arıtma tesisi kazandırıyoruz. Tesisteki ünitelerde betonarme imalatlarımız tüm hızıyla devam diyor. Tesisimiz tamamlandığında günde 500 metreküp atıksu arıtımı gerçekleştireceğiz. Manisa'mızı altyapı alanındaki uzun soluklu çalışmalarımız neticesinde daha sağlıklı bir şehir haline getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün projeleri ve yatırımları doğrultusunda Manisa'mızın geleceğini güvence altına alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler