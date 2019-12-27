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Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı

Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, ölümün 83. yıl dönümünde andı.

27.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:25 Kavaklılar Derneği Mehmet Akif Ersoy'u andı
Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleri İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, ölümün 83. yıl dönümünde andı.

Kavaklılar Derneği üyeleri, vefatının 83. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın yazarı olan şair Mehmet Akif Ersoy'u yad etti. Dernek salonunda düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, "Mehmet Akif Ersoy vatanseverdi. İstiklal Marşı için kendisine verilen ödülü dahi kabul etmeyerek şehit ailelerine bağışlamıştır. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demiştir. İstiklal Marşımız sanat yönünden de şaheserdir. 10 kıta ve 41 beyitten oluşmaktadır. Çok anlamlıdır. Bu marşta milletimizin sonsuza kadar yaşayacağının inancı vardır. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bölünmeyelim. Bugün burada slayt gösterisinde izledik. İstiklal Marşımız savaş zamanında yazılmıştır. Bu yüzden şairimiz şiirine 'Korkma' diye başlamıştır. Naçizane bendeniz, Edirnekapı'da kabristanını ziyaret ettim. Sizler de ziyaret edin. Çocuklarınıza mutlaka milli değerlerimizi öğretin. Çanakkale şehitliklerini gösterin. Tarihimizi bilsinler, öğrensinler. Bendeniz ilkokul öğretmenliği yaparken İstiklal Marşımızı ezberden söyleyemeyen kişilere karne vermedim. Türkiye haritasını ezbere çizemeyen öğrencimize de vermedim. Öğrettim, öyle verdim. Çocuklarımız artık teknolojinin sayesinde cep telefonları ile dünyayı avuçlarında taşıyorlar. İstedikleri bilgiye ulaşıyorlar. Bu sevindiricidir. Ancak İstiklal Marşımızın anlamını ve ülkemize verdiği mesajı unutmasınlar. Çocuklar geleceğimizdir. Bizler milli konularda gelecek nesli daha duyarlı bir şekilde yetiştirmek zorundayız. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Aktivizme katılımınız için teşekkür eder, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün dönümününden rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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