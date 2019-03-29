Kaval Ustası Serdar Deli, Hayatını Kaybetti

Kaval ustası olarak tanınan genç müzisyen Serdar Deli, 27 Mart akşamı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Serdar Deli, dün Gaziosmanpaşa Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir devlet hastanesinde hemşirelik yapan Serdar Deli, sağlık bölümünün yanı sıra konservatuara gitmiş ve orada kavala yönelerek bu konuda uzmanlaşmıştır.

SERDAR DELİ KİMDİR?

1975 yılında Siirt'te doğdu. 1995-97 yılları arasında Arif Sağ Müzik Okulu'nda bağlama öğrencisi olarak müzik yaşamına başladı. Yine bu yıllarda sesinden etkilendiği dilsiz kavalla tanıştı ve Sinan Çelik'le bir süre usta-çırak yöntemiyle kaval dersleri aldı.

Şubat 2006'da Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nden mezun oldu. Şubat 2006'da İ.B.B.'ne bağlı İSMEK Fındıkzade ve Hasanpaşa Müzik okullarında, Ekim 2007'de İstanbul Üniversitesi Yarı Zamanlı Türk Müziği Konservatuvarı'nda kaval dersi vermeye başladı.

2008 yılında Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi yüksek lisans programını kazandı. Serdar Deli, son olarak ETNİ-KA müzik grubunda kaval çalıyordu.