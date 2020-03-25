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Kavanoz nasıl yazılır? TDK'ya göre Kavanoz mu, kavonoz mu? Kavanoz ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Kavanoz". Peki, Kavonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre kavanoz mu, kavonoz mu yazılır? Kavanoz ne demek?

25.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:11
Kavanoz nasıl yazılır? TDK'ya göre Kavanoz mu, kavonoz mu? Kavanoz ne demek?

Kavanoz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Kavonoz TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Kavanoz nasıl yazılır? Kavanoz mı, kavonoz mu? TDK'ya göre kavanoz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KAVANOZ NASIL YAZILIR? KAVANOZ MU, KAVONOZ MI?

Kavonoz: Yanlış

Kavanoz: Doğru

TDK'YA GÖRE KAVANOZ NE DEMEK?

Kavanoz :

isim, Rumca

Plastik , cam vb. maddelerden yapılmış ağzı geniş, çeşitli boylarda kap:

"Eliyle koymuş gibi rafta çay kavanozunu buldu." - Oktay Rifat

Etiketler: Plastik, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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