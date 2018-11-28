Kavanozdaki Esrarı "Pars" Buldu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.
Aramaya katılan narkotik köpeği "Pars"ın tepki vermesi üzerine evin farklı yerlerine gizlenmiş satışa hazır poşet ve kavanozda 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26