Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri - KIRKLARELİ

Babaeski
ilçesinin Büyükkarıştıran
beldesinde 94'üncüsü düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi.
Büyükkarıştıran Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında, stat yakınında ki boş arazide yarış alanı oluşturuldu.
Yarış öncesi bir at bakıcının elinden kaçarak belde meydanına doğru koştu. İngiliz ve Arap atlarının katılımı ile 2 kategoride 4 yarış düzenlenen etkinlik renki görüntülere sahne oldu. Koşu sırasında bazı atlar sakatlanırken, yarışa devam edemediler. Bir jokey ise yarış startı verildiği sırada atın üzerinden düştü.
2200 metre İngiliz koşularında Kadir Ünsal Uysal
ile Mustafa Kılıçarslan
, 2400 metre ingiliz koşusunda İbrahim Can
Keskince, 2200 Arap atları koşusunda Erhan Erkene birinci oldu.
Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların ilgiyle izlendiğini söyledi.
Yarışlara katılan at sahiplerine teşekkür ederin Çölgeçen, bu yıl koşulara yaklaşık 20 atın katıldığını belirtti.
Organizasyonun renkli görüntülere sahne olduğunu dile getiren Çölgeçen, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin gün boyu devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Güncel