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Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası

ÇORUM'daki Dağönü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

06.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:49
Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası

ÇORUM'daki Dağönü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesinden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tüfek ve sopanın kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı. Jandarma , kavgaya karışan 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti.

Olay, öğle saatlerinde Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde meydana geldi. Kaya ve Erbay aileleri arasında merada hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup sopalarla birbirine saldırdı. Arbede sırasında tüfekle ateş açıldı. Kavgada darbedilenlerle birlikte tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kavgaya karışan aralarında Dağönü Köyü Muhtarı Fazlı Kaya'nın da bulunduğu 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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