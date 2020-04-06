Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası

Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezasıÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı.

06.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:09

Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri yaralılarla birlikte kavgaya karışan 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti. Olay, öğlen saatlerinde Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde meydana geldi. Kaya ve Erbay aileleri arasında merada hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup sopalarla birbirine saldırdı. Grup arasında bazıları tüfekle ateş açtı. Çıkan kavgada saçmaların isabet etmesi ve darp edilenlerle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılan, yaralılar tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan aralarında Dağönü Köyü Muhtarı Fazlı Kaya'nın da yer aldığı 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

Kavga eden 11 kişiye ’sokağa çıkma ve sosyal mesafe’ cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Uğurludağ, Jandarma, kavga, Güncel

Haberin Videosu :

Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 20:15: Bitlis'te bir köy daha karantinaya alındı - Haber 20:15: Fildişi Sahilleri'nde Covid-19 test merkezi tepkiye neden oldu - Haber 20:14: İki aile arasındaki hayvan otlatma kavgasında 7 kişi yaralandı - Haber 20:12: Sakarya'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara 129 bin TL ceza kesildi - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber