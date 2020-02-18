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Kavga eden 2 yolcu uçaktan indirildi

Bodrum Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçakta el bagajı yerleştirmesi sırasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

18.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:37Kavga eden 2 yolcu uçaktan indirildi

MİLAS-Bodrum Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçakta el bagajı yerleştirmesi sırasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren 2 yolcu, polisler tarafından uçaktan indirildi.

Türk Hava Yolları'nın TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, bugün saat 09.45'teki seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazırlık yaptı. Gerekli işlemlerin ardından yolcular uçağa alındı. Kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruklar havada uçuştu. İki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi. Uçak ise, 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı. Gözaltına alınan 2 yolcu, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Milas-Bodrum Havalimanı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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