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Kavga eden 6 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 18 bin 900 lira ceza

AĞRI'nın Patnos ilçesinde kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

08.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:18
Kavga eden 6 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 18 bin 900 lira ceza

AĞRI'nın Patnos ilçesinde kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Gökoğlu köyünde 6 Nisan günü saat 09.30 sıralarında iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Akraba olan K.D. (46), H.D. (60), İ.D. (41), P.D. (32), R.D. (20) ve S.D. (18) İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Patnos, kavga, Güncel
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