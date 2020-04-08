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Kavga eden dilenci kadınlara polisten biber gazlı müdahale

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik polisi, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınları biber gazı sıkarak ayırdı.

08.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:50
Kavga eden dilenci kadınlara polisten biber gazlı müdahale

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik polisi, sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınları biber gazı sıkarak ayırdı.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde dilencilik yapan 3 kadın, pazartesi günü saç saça kavga etmeye başladı. Dilenci kadınlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, kendilerini ayırmaya çalışan trafik polisine rağmen kavgayı sürdürdü. Polisin biber gazı sıkmasıyla ayrılan kadınlar, bir süre sonra caddede dilenmeye devam etti. Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden 3 dilencinin yanına gelen polis memurunun, kadınları ayıramayınca biber gazı sıktığı anlar yer alıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, kavga, Güncel
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