Kavga eden gruba 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kavga eden 5 kişiye, sosyal mesafeye aykırı davrandıkları için 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Tepebaşı mahallesinde 5 kişi, dün akşam bilinmeyen nedenle kavga etti. İhbarla olay yerine giden polisler, kavga eden M.K., H.K., İ.K., M.C. ve M.Ş.C.'yi ayırıp, Cumhuriyet Polis Merkezi' ne götürdü. Ekipler, kavga eden 5 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince sosyal mesafeye uymadıkları için ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uyguladı.

- Mardin

Kaynak: DHA