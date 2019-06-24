24.06.2019 19:49
Haberler » Güncel » Haber

Kavga eden iki kardeş birbirini demir makasıyla yaraladı

Kavga eden iki kardeş birbirini demir makasıyla yaraladı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeş birbirini demir kesme makasıyla yaraladı.

Kahramanmaraş 'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeş birbirini demir kesme makasıyla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Duran E. (25) ve Abdullah E. (30) hesap açtırmak için, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki banka şubesinin önünde buluştu.
Bu sırada kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Demir kesme makasının da kullanıldığı kavgada, kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavga sırasında bankanın camı da makas darbesiyle kırıldı.
112 Acil Servis ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Dulkadiroğlu , Kahramanmaraş , kavga , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:32 Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı oldu
20:32 BM'den Abha Havalimanı saldırısına ilişkin açıklama
20:30 DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı
20:29 Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı
20:29 Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı
20:28 Suriye sınırına askeri sevkiyat
20:26 TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı (2)