Haberler » Güncel » Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi - Haber

Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi

Milas-Bodrum Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçakta kavga eden iki yolcu, polis nezaretinde uçaktan indirildi.

18.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi
Milas-Bodrum Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçakta kavga eden iki yolcu, polis nezaretinde uçaktan indirildi.
Türk Hava Yolları'nın TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, 09.45'teki seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazırlık yaptı. Gerekli işlemlerin ardından yolcular uçağa alındı.
Kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi.
Uçak, 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı.

Milas-Bodrum Havalimanı, İstanbul, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:44:10