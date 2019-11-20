Haberler » Güncel » Kavga eden site yöneticisi ile kapıcıyı ayırmaya çalışan polis memuru yaralandı - Haber

Kavga eden site yöneticisi ile kapıcıyı ayırmaya çalışan polis memuru yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kavga eden site yöneticisi ile kapıcıyı ayırmaya çalışırken kesici aletle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

20.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:16Kavga eden site yöneticisi ile kapıcıyı ayırmaya çalışan polis memuru yaralandı
'nın merkez ilçesinde, kavga eden site yöneticisi ile kapıcıyı ayırmaya çalışırken kesici aletle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Erikli Mahallesi Eğridere Sokak'taki bir sitede yönetici ile kapıcı ve oğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Aynı sitede ikamet eden polis memuru F.B, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada, ellerinde kesici alet bulunduğu iddia edilen kapıcı ve oğlu tarafından 3 yerinden yaralanan F.B, sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürüldü.
Polisin hayati tehlikesi bulunmadığı, kapıcı ve oğlunun ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Yıldırım, Bursa, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:20 İdlib'de füze isabet eden kampta yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor (2)
00:20 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:13 Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
00:12 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:12 Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 00:25:27