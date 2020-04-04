Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs tedbirleri içinde yer alan sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza verilecek uygulaması hayata geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'tee kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildiğini duyurdu.

3 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza kesildi." dedi.

Bir başka ilde de kumar oynarken yakalanlara sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 150 lira ceza verildiğini belirten Bakan Soylu, her iki ilin valisini de tebrik etti.

BAKAN'IN AÇIKLAMADI İLİN BİTLİS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 kişinin yaraladığı kavgaya karışan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İki grup arasında, Şentepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ö.T, A.B, S.B, B.B, S.T. ve N.T, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Güroymak ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

ERDOĞAN CEZA VERİLECEK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapmıştı. 3 adım kuralına uymayanlara ceza verileceğinin açıklayan Erdoğan şöyle konuşmuştu: "Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Kaynak: İHA