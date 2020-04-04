Kavga edenlere sosyal mesafeyi uymamaktan para cezası kesildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildiğini açıkladı.
04.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:15
İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Süleyman Soylu, kavga, Güncel