05.07.2019 20:07
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Kavga edenleri ayırmaya çalışırken silahla yaralandı

Kavga edenleri ayırmaya çalışırken silahla yaralandıSAMSUN - Samsun'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden şahısları ayırmaya çalışan bir kişi silahla yaralanarak hastanelik oldu.

Kavga edenleri ayırmaya çalışırken silahla yaralandı
SAMSUN - Samsun'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden şahısları ayırmaya çalışan bir kişi silahla yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 RC 307 plakalı otomobil ile caddeye gelen 3 kişiden bir tanesi henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanda duran bir kişiyi darp etmeye başladı. Olayı gören İ.Y. ise "Adamı neden dövüyorsun" diyerek kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada ise otomobil içerisinden bir kişi de kavgayı ayırmaya çalışan İ.Y.'ye tabancayla ateş etti. İ.Y. sol ayağından yaralanırken otomobil ile gelen şahsılar ise olay yerinden kaçtı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.Y. Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekiplerinin yaralamayı gerçekleştiren şahıs üzerine başlattığı çalışma devam ediyor. Kavga edenleri ayırmaya çalışırken silahla yaralandı
Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa

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