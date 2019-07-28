Kavga ederken traktörün arkasındaki pulluğa düşüp, öldü

KONYA'da, tarlasını sürerken yanına gelen husumetlisi Yaşar K. ve oğlu Baki K. ile aralarında kavga çıkan Mustafa Ali Altuntaş (65), traktörden inmeye çalışırken düştü. Traktörün arkasındaki pulluğun üzerine düşüp sıkışan Altuntaş yaşamını yitirirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.Olay, saat 09.00 sıralarında, Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi Ümmet yolu mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Ali Altuntaş, traktörle tarlasını sürerken, yanına husumetli olduğu Yaşar K. ve oğlu Baki K. geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Yaşar K. ve oğlu Baki K., traktörün üzerindeki Altuntaş'a saldırdı. Kavga sırasında Altuntaş, aşağı inmek isterken, traktörün arkasına bağlı olan pulluğun arasına düşüp sıkıştı.Çevredeki mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Altuntaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Yaşar K. ve oğlu Baki K. jandarma tarafından gözaltına alındı.