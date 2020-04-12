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Kavga edip yasağı delen 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

Kavga edip yasağı delen 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi Kavga ederek, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı Antalya'da kavga ederek sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye kişi başı 3 bin 150' şer lira olmak üzere toplamda 25 bin 200 lira...

12.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:21
Kavga edip yasağı delen 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi
Kavga ederek, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı
ANTALYA - Antalya 'da kavga ederek sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişiye kişi başı 3 bin 150' şer lira olmak üzere toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede yaşayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ailelerin de karışması üzerine tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis , 'Evlerinize dağılın' diyerek uyardığı kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Onlarca polis ekibi sokakta güvenlik önlemi adı. Kavgaya karıştığı belirlen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilere, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Kavga edip yasağı delen 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, kavga, 3. Sayfa
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