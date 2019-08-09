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Kavga ettiği kardeşlerden birini öldürdü, diğerini yaraladı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan M.K. (21), tartıştığı Mehmet Dönmez'i (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kardeşi Nazım Dönmez'i (36) de aynı silahla ağır yaraladı.

09.08.2019 00:05 Kavga ettiği kardeşlerden birini öldürdü, diğerini yaraladı
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan M.K. (21), tartıştığı Mehmet Dönmez'i (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kardeşi Nazım Dönmez'i (36) de aynı silahla ağır yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Arslanpınarı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki hasat edilmiş mısır tarlası içerisinde hayvanlarını otlatan Mehmet Dönmez ve kardeşi Nazım Dönmez, kendileri gibi hayvancılıkla uğraşan M.K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanındaki av tüfeğiyle Mehmet ve Nazım Dönmez kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarda ağır yaralanan Dönmez kardeşler, kanlar içinde yığılırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Dönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisine devam edilen Nazım Dönmez'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli M.K.'yı fazla uzaklaşamadan yakalayan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.



Mehmet Dönmez, Toprakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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