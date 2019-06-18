18.06.2019 21:32
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Kavga ettiği kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Kavga ettiği kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

NİĞDE'nin Bor ilçesinde Mahmut Taşkın, kavga ettiği C.D. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde Mahmut Taşkın, kavga ettiği C.D. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, bugün Yeşildere Sokak'taki pazar yerinin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Taşkın ile C.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada C.D, Taşkın'ı av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Taşkın, kanlar içinde yere yığılırken, C.D. ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis tarafından yakalanan katil zanlısı C.D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- Niğde
Kaynak: DHA
Niğde, kavga, Güncel

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