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Kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdü

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

04.09.2019 21:28 Kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdü
Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, fayton işletmecisi B.D. (15), daha önceden fayton sırasında müşteri kapma mevzusundan aralarında husumet bulunan Tahir Gökçen (17) ile 200 Evler Mahallesi'nde bir düğünde karşılaşarak kavga etti.
Daha sonra evine giden B.D'nin peşinden giden Gökçen ile B.D'nin ağabeyi H.D. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, Gökçen'i kalbinden ve karın boşluğundan bıçakladı.
Ağır yaralanan Gökçen, özel araçla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Kaçan H.D. ve B.D, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun, Gökçen, Canik, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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