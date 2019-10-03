Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kavga ettiği kişiyi silahla vurdu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tartışma sonucu silahla vurulduğu iddia edilen bir adam, yol kenarında ölü bulundu.

03.10.2019 15:01Kavga ettiği kişiyi silahla vurdu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tartışma sonucu silahla vurulduğu iddia edilen bir adam, yol kenarında ölü bulundu.

Babaeski'ye bağlı Sinanlı Köyü ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı Köyü kırsalında yol kenarındaki motosikletin yanında bir vatandaş hareketsiz biçimde bulundu. Silahla vurulduğu iddia edilen Bülent Taşkın (53) isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Oklalı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen evli ve 2 çocuk babası Bülent Taşkın'ın cenazesi, otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili Ali Ç. isimli şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından konuşan Oklalı Köyü Muhtarı Celalettin Aygün, "Köy sakinlerimizden Bülent Taşkın, yevmiyeye gidip geçimini sürdüren birisiydi. Aramızdan ayrılmasına üzüldük. Allah rahmet eylesin" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Babaeski, Sinanlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:57 Tokat'a şehit ateşi düştü
16:56 Hadımköy'de trafik kazası: 1 yaralı
16:54 3 zehir taciri uyuşturucu satarken yakalandı
16:53 Kuşadası'nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı
16:41 Ayvalık'ta telefon dolandırıcılarına polisten bir darbe daha
16:40 Konya'da evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli serbest
16:39 29 bin 419 kişi sorgulandı, 226 aranan şahıs yakalandı