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Kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı - Güvenlik kamerası

Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

13.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:54
Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sinan Mahallesi Arap Çeşmesi Sokak'ta, husumetli olduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Niyazi G'nin bacaklarına ateş edip kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Niyazi G. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan silahlı kavga, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı - Güvenlik kamerası

kavga, Güncel

Kaynak: AA


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