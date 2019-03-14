Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı

Meksika'da yirmili yaşlarda olanaSonia Amairani Núñez isimli kadın, 29 yaşındaki kocası Erick Omar Díaz ile beraber kaldığı Iguala şehrinde bir otelde kavga etti.Kocasının bıçaklayan kadın, yere yığılan kocasına "Ne olur ölme" diye yalvardı.

BİR ANDA KOCASINI BIÇAKLADI

Meksika'nın Iguala kentinde meydana gelen olayda, karı koca olan çift otelin bahçesinde kavga etmeye başladı. Kendini kaybeden kadın kocasına bıçakladı. Bu sırada etrafta toplanan insanlar, karı kocaya yardım etmek için toplandı. Kocasına ölmemesi için yalvaran kadına bir kişi kocasını bıçakladığı için tepki gösterince kadın, "Kocam beni dövdü bir anda kendimi kaybettim." diyerek kendini savundu.

POLİS, HASTANEYE GÖTÜRMEK YERİNE VİDEOYA ÇEKTİ

Çevredekiler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bir polis memuru, yaralı adamı hastaneye götürmek yerine can çekişen adamın videosunu çekti. Çevredekiler polise, adamı aracına alıp hastaneye götürmesini söylediler.

SALDIRGAN KADIN TUTUKLANDI

Polis, arabasında oksijen maskesi olmadığını ve yaralı adamı hastaneye götürmeyi kabul etmediğini söyledi. Sağlık ekipleri yarım saat sonra olay yerine gelip talihsiz adamı hastaneye götürdü. Hastanede ameliyat edilen adamın durumunun iyiye gittiği belirtilirken, kocasını bıçaklayan kadın tutuklandı.