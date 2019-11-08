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Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde kavga ettiği şahsı öldürmek isterken babasını öldüren şüpheli yakalandı.

08.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:51 Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldüren şahıs yakalandı
'un ilçesinde kavga ettiği şahsı öldürmek isterken babasını öldüren şüpheli yakalandı.

Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi'nde 5 Ağustos tarihinde baba ve oğlunun bulunduğu araca açılan ateş sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, olaydan bir süre önce Mustafa Danışmaz (25) ile tartışan ve kavga eden E.G. (25), Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesi yakınında baba oğula pusu kurdu. Baba oğulun bulunduğu araca silahıyla 3 el ateş eden E.G. olay yerinden kaçarken, açılan ateş sonucu aracın sürücü koltuğunda bulunan Abdullah Danışmaz (50) göğsünden yaralandı. Yaralı şahıs kaldırıldığı Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.G.'nin peşine düştü. Yaklaşık 3 ay boyunca kaçan şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. E.G.'nin saklandığı evde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. - TRABZON

Trabzon, Araklı, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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