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Kavga ettiği şahsı öldürmek isterken, o şahsın babasını öldürdü

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi kavga ettiği şahsı öldürmek isterken, tartıştığı şahsın babasını öldürdü.

05.08.2019 18:38 Kavga ettiği şahsı öldürmek isterken, o şahsın babasını öldürdü
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi kavga ettiği şahsı öldürmek isterken, tartıştığı şahsın babasını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Özkan Mahallesi'nde baba ve oğlunun bulunduğu araca açılan ateş sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, geçen hafta Mustafa Danışmaz (25) ile tartışan ve kavga eden E.G. (25) Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesi yakınında bugün baba oğula pusu kurdu. Baba oğulun bulunduğu araca silahıyla 3 el ateş eden E.G. olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu aracın sürücü koltuğunda bulunan Abdullah Danışmaz (50), göğsünden yaralandı. Yaralı şahıs Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Danışmaz hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetin ardından alarma geçen Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.G.'nin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon, Araklı, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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