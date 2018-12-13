13 Aralık 2018, 13:23
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Kavga Ettiği Şahsı Tuğla ile Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kavga Ettiği Şahsı Tuğla ile Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Niğde'de bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada İrfan Gök'ün kafasına defalarca parke taşıyla vurarak ağır yaralayan U.A tutuklandı.

Niğde'de bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada İrfan Gök'ün kafasına defalarca parke taşıyla vurarak ağır yaralayan U.A tutuklandı.

Olay Merkeze bağlı Ağaçaşar köyünde meydana geldi. Kavga İrfan Gök ile U.A arasında başladı. Kavganın büyümesiyle U.A parke taşıyla İrfan Gök'ün kafasına defalarca vurdu. Ağır yaralanan Gök Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Gök hastanede yaşam mücadelesi verirken, Jandarma tarafından yakalanan U.A çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE Niğde,kavga
13 Aralık 2018 Perşembe 13:23



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