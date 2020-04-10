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Kavga ettiler, sosyal mesafe cezası yediler

Antalya'da parkta kavga eden iki gence, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

10.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:30
Kavga ettiler, sosyal mesafe cezası yediler
Antalya 'da parkta kavga eden iki gence, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Varyant seyir terası yanındaki parkta kavga eden iki genci gören polis müdahale etti. Polis iki tarafı güçlükle ayırdı. Birbirlerine küfür etmeye devam eden gençler güçlükle sakinleştirildi. Ekip araçlarına alınan gençler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İki gence sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
(İsa Akar/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Polis, kavga, Güncel
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