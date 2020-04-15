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Kavga gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da sosyal mesafe kurallarına uymayan ve aynı zamanda kavgaya karışan 10 kişiye para cezası uygulandı.

15.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:20
Kavga gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası
ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman 'da sosyal mesafe kurallarına uymayan ve aynı zamanda kavgaya karışan 10 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, ölümcül olan korona virüs salgınına aldırış etmeyen ve kent merkezinde iki farklı kavga olayına karışan 10 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri uyarınca "Sosyal mesafeyi korumamaktan" kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 31 bin 500 TL idari yaptırım uygulandı. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde takibi yapılmaya devam edileceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, kavga, 3. Sayfa
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