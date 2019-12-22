Kavga iddialarına Yanal'dan sert yanıt: Herkes haddini bilecek

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal istifa sinyali vermiş ve taraftarları şaşkına çevirmişti.

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ersun Yanal'ın istifa sinyaline dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ersun Yanal'ın "istifa" olarak algılanan sözlerini yorumlayan Erman Toroğlu, "Maçtan önce Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartışıyor. Emre, 'Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam' diyor. Ersun Yanal hafta içinde istifa açıklaması yapacak. Ali Koç takımla iletişimini Emre Belözoğlu aracılığı ile sağlıyor. Emre'yi arayıp takıma bazı şeyler söylüyormuş. Maç öncesi bu mevzudan kavga çıkıyor. Maç sonu bu takımın teknik direktörü yok açıklaması bundan geliyor" ifadelerini kullandı.

YANAL'DAN JET YALANLAMA: HERKES HADDİNİ BİLECEK

Erman Toroğlu'nun kavga iddiasına Ersun Yanal'dan hızlı bir yanıt geldi ve Erman Toroğlu'nun sözlerini yalanlandı.

Maçın ardından basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıkan Ersun Yanal, kavga ettikleri iddialarını yalanlarken sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'yi kimsenin yıkamayacağını söyleyen Yanal, "Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Birçok futbolcumuz farklı mevkilerde oynadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Bu saldırılarla biz yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil. Kaptanın bir problemi vardı ve en son buraya gelip burada denedi kendisini. Oynayamadı. Bizi kırmadı ve buraya geldi. İlk konuştuğumuz günden bu yana birlikteliğimizde bir problem olmadı. Büyük bir destek kendisi. Bu tür karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın, futbolu kaosla beslemeyin. Empati yapın, bunu yaptığınız zaman zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin" şeklinde konuştu ve Emre Belözoğlu'na sarılarak basın toplantısından ayrıldı.

Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu, basın toplantısında soru almadı.