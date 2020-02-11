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Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle karşıladılar

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine giden jandarma ekipleri, gençlerin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

11.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:03Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle karşıladılar

BURSA'nın ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine giden jandarma ekipleri, gençlerin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Son günlerde İdlip ve Van'daki çığ felaketin askerlerin şehit olması üzerine moral vermek isteyen mahalledeki gençler, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri meşale ve Türk bayrakları ile karşılayarak moral verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıların yanı sıra Van'da çığ felaketinde askerlerin şehit olması, tüm yurtta üzüntü ve tepkiye neden oldu. 'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi gençleri, yaşanan bu şehit haberleri nedeniyle moralleri bozulan askerlere moral verebilmek için sürpriz planladı. ihbar hattını arayan gençler, mahallelerinde kavga olduğu yönünde asılsız ihbar yaptı.

JANDARMA, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE KARŞILANDI

İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, gördükleri manzara karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Türk bayrakları sallayan gençler, asker ve polisin yanında olduklerini belirterek, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Ayrıca jandarma personeline Türk Bayrağı hediye edildi.

GENÇLER ASKER SELAMI İLE HATIRA I ÇEKTİRDİ

Marşlar söyleyip slogan atan gençler, günün anısına hatıra fotoğgrafı çektirirken de jandarma görevlilerinin arasında asker selamı verdi. Mahalle sakinlerinden Hamza Ceylan, jandarma görevlilerine moral ve amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Son zamanlarda şehit olan askerlimizi rahmetle anıyoruz. Yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.



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Kaynak: DHA

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