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Kavga ihbarına gelen polislere pasta sürprizi

İZMİR'in Konak ilçesinde iki vatandaş, asılsız kavga ihbarında bulunduktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine pasta ve meşaleyle sürpriz yaptı.

10.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:33
Kavga ihbarına gelen polislere pasta sürprizi

İZMİR'in Konak ilçesinde iki vatandaş, asılsız kavga ihbarında bulunduktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine pasta ve meşaleyle sürpriz yaptı. Ekipler, polis haftası nedeniyle kendilerine yapılan sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıldönümünde, İzmirli iki kardeş polis ekiplerine sürpriz yaptı. Basmane semtinde esnaf olan Muhammed Acar (14) ile Gamze Acar (25) kardeşler, polis haftası nedeniyle bir pasta yaptırdı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Muhammed Acar, 155 Polis İmdat hattını arayıp asılsız kavga ihbarında bulundu. İhbardan kısa bir süre sonra belirtilen adrese gelen ekipler, kendileri için hazırlanan pasta ve meşaleleri görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Ekipler, sürpriz yapan ve polis haftasında kendilerini unutmayan iki kardeşe teşekkür etti.

'ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ'

Sürprizin mimarlarından Gamze Acar, ekipleri bir nebze de olsa mutlu etmek için böyle bir sürpriz hazırladıklarını söyledi. Acar, "Her ne ihtiyacımız olursa polislerimiz hep yanımızda yer alıyor. Düşündük ve böyle bir plan yaptık. Telefonla ihbar yapınca da her zaman olduğu gibi hemen intikal ettiler. Allah hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değmesin. Hepsine teker teker minnettarız. Polislerimizi asla yıkamayacaklar. Bu yoğunlukta onların yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları sürpriz nedeniyle polislerin mutlu olmalarının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirten Muhammed Acar, "Polis haftası olduğu için ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir şey organize ettik. Elimizden geldiğince, yeri geldiğinde canlarını bizim için feda edenleri mutlu etmek istedik. Tabi zaman zaman duygulandık. Hemen her anımızda polislerimiz yardımcı oluyor. Umarım onlar da bizim yaptığımız sürpriz karşısında mutlu olmuşlardır. Onların mutlulukları hepimizin mutluluğu anlamına geliyor. Polis haftası kutlu olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, İzmir, Polis, kavga, Güncel
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