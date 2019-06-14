Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta sürprizi

Kırşehir
'de bir grup genç, kavga
ihbarında bulundukları jandarma ekibine olay yerinde pasta sürprizi yaptı.Kaman
ilçesinde bir grup genç, Jandarma
Teşkilatının Kuruluş yıl dönümünü askerlerle birlikte kutlamak için plaj alanında bıçaklı kavga ihbarı yaptı. Jandarma ihbar hattını arayan genç, Savcılı Plajı girişinde bıçaklı kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde kavga ihbarına gelen jandarma görevlileri kavga yerine kuruluş yıl dönümü pastası ile karşılaştı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen görevliler, vatandaşa teşekkür etti.
Vatandaşla birlikte Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı pastası kesildi. - KIRŞEHİR