Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı kutlama

Elazığ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput'ta bulunan bir esnaf jandarmanın 181. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ekiplere kavga ihbarında bulundu, ardından da pasta sürprizi yaptı.

Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı kutlama
15.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:22
Elazığ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput'ta bulunan bir esnaf jandarmanın 181. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ekiplere kavga ihbarında bulundu, ardından da pasta sürprizi yaptı.

Tarihi Harput mahallesin lokantası bulunan Engin İşgüzar, 156'yı arayarak,"Gençler arasında kavga var" ihbarında bulundu. Kısa sürede ihbar verilen bölgeye giden jandarma ekipleri ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Esnaf İşgüzar, jandarma ekiplerini pasta ile karşılayarak 181. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarma ekipleri de, kutlama pastasını keserek teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Harput, kavga, Güncel, Haber

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