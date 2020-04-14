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Kavga ihbarına giden polise müzikli pastalı sürpriz

Mersin'de bir ihbar üzerine olay yerine giden çok sayıda polise, vatandaşlar müzik eşliğinde pasta sürprizi yaptı.

14.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:46
Kavga ihbarına giden polise müzikli pastalı sürpriz
Mersin 'de bir ihbar üzerine olay yerine giden çok sayıda polise, vatandaşlar müzik eşliğinde pasta sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan polisler, polis aracından vatandaşlara teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5110 Sokak'ta büyük bir kavga olduğunun ihbarını alan polisler, bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda ekip olay yerine gelirken, polisler bölgede karşılaştıkları manzarayla büyük şaşkınlık yaşadı. Asılsız ihbarda bulunan vatandaşlar polislere, müzik eşliğinde pasta sürprizi yaptı. Polisleri pastayla karşılayan vatandaşlar, "Gurur duyuyoruz sizlerle. İyiki varsınız. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Bunlar sizin için. Allah'ım sizi korusun" ifadelerini kullandılar.

Sürpriz karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan polisler, polis aracından vatandaşlara teşekkür etti. Polisler, "Bu güzel sürprizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok gururlandık. Biz sizler için varız, her zaman yanınızdayız. Her zaman da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz, iyi varsınız" şeklinde konuştular. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, kavga, Güncel
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