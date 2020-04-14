Kavga ihbarına giden polise pastalı sürpriz

MERSİN'in merkez Akdeniz İlçesinde bir kavga ihbarına giden polis ekibine mahalleli pasta ikram ederek sürpriz gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi 5110 Sokak'ta kavga olduğu yönünde ihbar alan ekipler, bölgeye doğru hareket etti. Vatandaşlar kavga ihbarına gelen polis ve mahalle bekçilere pasta ikram edildi. Vatandaşların sürprizi karşında şaşıran polisler, ikram edilen pastayı birlikte yedi. Polis ekipleri, vatandaşlara teşekkür edip, siren çalarak mahalleden ayrıldı.

Kaynak: DHA