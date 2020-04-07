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Kavga ihbarına giden polise sürpriz

Malatya'da esnaflar, 155'i arayarak kavga ihbarı yapıp, olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.

07.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:17
Kavga ihbarına giden polise sürpriz
Malatya 'da esnaflar, 155'i arayarak kavga ihbarı yapıp, olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı. Gelen polisleri alkışlarla karşılayan esnaflar, Polis Haftası nedeniyle ekiplere hediye verdi.

Ülke olarak zor bir süreçten geçilen bugünlerde Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Malatya'da bir grup esnaf polislere jest yaptı. Turgut Temelli Caddesi üzerinde bir grup esnaf 155'i arayarak kavga ihbarında bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen asayiş ekipleri ise yaşadıkları sürpriz karşısında şaşkınlıkların gizleyemedi.

Esnaflar alkışlarla karşıladıkları polis ekiplerine çiçek ve hediye takdime ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Daha sonra polislerle hatıra fotoğrafı çeken esnaflar, bu anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Polis, kavga, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kavga ihbarına giden polise sürpriz - Haberler

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