Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahallelinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

09.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:31
Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahallelinin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Mahalleli, ihbara gelen ekipleri alkışlarla karşılayıp, 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Turgutlu'da oturan ve bir seramik firmasında işçi olarak çalışan Mustafa Bingül (35), çocukları Yüksel Emir ve Yusuf Kaan ile Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sürpriz bir kutlama yapmak istedi. Durumu mahalleliye de bildiren Bingül, 155'i arayıp, Şehitler Mahallesi Tezcan Sokak'ta kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar yapılan sokağa kısa sürede gelen polis ekipleri, kavga beklerken, sokak sakinleri tarafından 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle alkışlarla karşılandı. Kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında şaşıran polisler, sokak sakinlerine böyle bir kutlama için teşekkür etti. Polislere karakolda yemeleri için kuru pasta ve meyve suyu ikramında bulundu.Zaman zaman 2 çocuğu ile polis karakoluna gidip, ikramda bulunduğunu söyleyen Mustafa Bingül, "Çocuklarımın polislerden çekinmemesi, onları tanıması için bunu yapıyordum. Bizler kapının önüne çıkmaya korkarken, basın mensupları ve polis memurları her türlü olayın içindeler, onları önemli günlerde hatırlamamız gerek diye düşünüyorum. 'Yüksel Emir' ve 'Yusuf Kaan' isminde iki oğlum var. Onlar da televizyondan bu tür kutlamaları görmüşler. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle böyle bir etkinlik ve sürpriz yapmak istedik. Askerimiz gibi polislerimiz de bu vatanı korumak için canla başla çalışıyor. Gecelerimizin huzuru, gündüzümün öz güveni olarak her zaman yanlarımızda olmalarını canı gönülden istiyoruz. Tüm polislerimizin haftasını kutluyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, Polis, kavga, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil." - Haber 20:08: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Haber 20:05: Gürsululara mehteranlı motivasyon - Haber 20:04: Karantina apartmanında geniş güvenlik önlemleri - Haber 20:02: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Haber 19:22: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler