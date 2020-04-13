Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama

Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama Kayseri'de bir grup vatandaş, 'Kavga' ihbarı yaptıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine meşaleli sürpriz yaptı.

13.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:14
Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama
KAYSERİ - Kayseri 'de bir grup vatandaş, ' Kavga ' ihbarı yaptıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine meşaleli sürpriz yaptı.
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde bir grup esnaf ve vatandaş, 112'yi arayarak Oğulcuklu Caddesi üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbarın ardından 2 ekip otosu, kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Bu sırada esnaf ve vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle beraber meşale yaktı ve polisleri alkışladı. Vatandaşlar, polislerin, Polis Haftası'nı kutlayarak, moral verdi. Çevrede bulunan apartman sakinleri de, pencerelerden polisleri alkışladı.
Vatandaşlar, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin' diyerek, polislere görevlerinde başarılar diledi. Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Polis, kavga, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› genel ››Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:54: Bitlis'te bir apartman korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı - Haberler 11:53: Nokia 9.3 PureView 5G, 108MP'lik Beş Kamerasıyla Çok Konuşulacak! - Haberler 11:53: Sil Baştan Yapım Resident Evil 4 Geliştiriliyor Olabilir - Haberler 11:53: Meizu 17 Lansman Tarihi Ne Zaman? - Haberler 11:53: Koronavirüsü Temizleyen ATM Geliştirildi - Haberler 11:23: BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti