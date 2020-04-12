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Kavga ihbarıyla çağırdıkları polis ve sağlık ekiplerine sürpriz yaptılar

Edirne'de bir grup, kavga ihbarında bulunup mahallelerine çağırdıkları polis ve sağlık ekiplerine hazırladıkları sürprizi sundu.

12.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:30
Edirne 'de bir grup, kavga ihbarında bulunup mahallelerine çağırdıkları polis ve sağlık ekiplerine hazırladıkları sürprizi sundu.
Yancıkçı Şahin Mahallesi'ndeki Mümin Ağa Apartmanı sakinleri, apartmanı Türk bayraklarıyla süsledi, polis ve sağlık teşkilatı için kutlama pankartı astı.
Apartman sakinlerinden Ferhat Özkan'ın, bıçaklı kavga ihbarında bulunması üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, apartmanda kavga yerine pankartları ve Türk bayraklarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Balkonlara çıkan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini alkışladı, hoparlörden 10'uncu Yıl Marşı çalındı.
Çiçek ve pasta ikram edilen ekipler, vatandaşlara sürprizlerinden dolayı teşekkür etti.
Vatandaşlara "evde kalın" uyarısında bulunan polis ve sağlık ekipleri, kendilerinin milletin sağlığı ve güvenliği için sokaklarda olacaklarını belirtti.
Kutlamayı organize edenler adına Ferhat Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de zor günler geçirdiğini belirtti.
Ekiplere moral depolamak amacıyla programı hazırladıklarını ifade eden Özkan, "Sağlık çalışanlarımıza ve polislerimize kötü davranıldığını da görüyoruz. O yüzden onların bir gün de olsa mutluluğunu sağlamak Edirne halkı olarak bizleri mutlu etti. Onlar varsa biz de varız. O yüzden hepsine teşekkür ediyoruz, sağlık için evde kalıyoruz." diye konuştu. Kavga ihbarıyla çağırdıkları polis ve sağlık ekiplerine sürpriz yaptılar

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, kavga, Polis, Güncel
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