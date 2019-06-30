30.06.2019 15:52
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Kavga sırasında düşerek başını betona çarpan kişi hastanede öldü

Kavga sırasında düşerek başını betona çarpan kişi hastanede öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, geçen hafta kavga sırasında düşerek başını beton zemine çarpan emekli doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın 'ın Söke ilçesinde, geçen hafta Kavga sırasında düşerek başını beton zemine çarpan emekli doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, emekli genel cerrah Hüseyin Mutlu , Yenicami Mahallesi Gün Sokak'ta geçen pazartesi günü C.O. (58) ile yaşadığı kavga sırasında yere düşerek başını beton zemine çarptı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, burada yaşamını yitirdi.
Mutlu'nun cenazesinin, memleketi Antalya 'da toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan kavgadan sonra olay yerinden uzaklaşan C.O. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Kaynak: AA
Aydın , Söke , kavga , Güncel

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