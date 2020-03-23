Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Kavga sırasında öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi böyle topladı - Haberler

Kavga sırasında öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi böyle topladı

Kavga sırasında öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi böyle topladı Milas'ta alkollü olduğu iddia edilen gençler kavga etti.

23.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:12
Kavga sırasında öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi böyle topladı
MUĞLA - Milas 'ta alkollü olduğu iddia edilen gençler kavga etti. Birbirine zarar veremeyen taraflardan biri, bir esnafın iş yeri dışındaki eşyalarına zarar verdi. Öfkesi geçen genç daha sonra eşyaları toplayarak olay yerinden ayrıldı.
Milas'ın Hacıilyas Mahallesi Kadıağa Caddesi ve Ulusal Egemenlik Caddeleri'nin kesiştiği noktada bulunan iş yeri önünde kavga eden gençlerden biri karşısındakine bir şey yapamayınca elinde kemeriyle esnafın işyeri dışındaki dolaplarına saldırdı. Reklam tabelası, ekmek dolabı ve dondurma dolabını yollara savuran genç kısa süre sonra öfkesi geçince hepsini yerine geri topladı.
Vatandaşların şikayeti üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören gençler olay yerinden uzaklaştı.
İş yeri sahibi ise sabah saatlerinde dükkanının önüne geldiğinde eşyalarının yerinden oynadığını görünce güvenlik kameralarını izledi.
Gece 00.30 sıralarında gençlerin kavga ettiğini ve eşyalara zarar verdiğini belirleyen iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavga sırasında öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi böyle topladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kavga sırasında öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi böyle topladı
Etiketler : Milas, kavga, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Trafik polisleri sürücüleri kimlik kontrolü yapıp tek tek uyardı - Haberler Hırsızlar çalamadan kaçtı - Haberler 64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma - Haberler Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor - Haberler TBMM'de korona önlemleri çalışma sistemini değiştirdi - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Loading