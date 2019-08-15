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Kavga sırasında rastgele ateş açtı, kurşunun isabet ettiği babası öldü

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, A.K.'nin (16) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği babası Neşet K. (51) öldü, 3 kişi yaralandı.

15.08.2019 11:53 Kavga sırasında rastgele ateş açtı, kurşunun isabet ettiği babası öldü
KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, A.K.'nin (16) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği babası Neşet K. (51) öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, dün gece ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), aralarında husumet bulunan Neşet K.'nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Neşet K.'nin oğlu A.K., evdeki tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı. A.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği babası Neşet K., ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Gökhan D. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Neşet K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili A. K., gözaltına alınırken yaralılarının tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Çiçekdağı, Güncel

Kaynak: DHA

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