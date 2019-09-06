Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kavga sonrası linç girişimi kamerada

Kavga sonrası linç girişimi kameradaTUNCELİ - Tunceli'de 2 şahsın arasında çıkan kavga, çok sayıda vatandaşın toplanmasıyla gerginliğe neden oldu.

06.09.2019 14:18
Kavga sonrası linç girişimi kamerada
TUNCELİ - Tunceli'de 2 şahsın arasında çıkan kavga, çok sayıda vatandaşın toplanmasıyla gerginliğe neden oldu.
İddiaya göre, Merkeze bağlı Moğultay Mahallesi'ndeki bir kahvede Z.T. ile S. S. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada S. S.'yi darp eden Z. T. olay yerinden uzaklaştı. Kavgada kafasına darbe alan S.S. ise aracında bulunan pompalı tüfeği alarak kent merkezinde kendini darp eden şahsı aramaya çıktı. Durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. Devreye giren bazı vatandaşlar ise S.S'nin elindeki pompalı tüfeği alarak polise teslim etti.
Olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken, S.S. polis aracına bindirildiği esnada bazı vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.Polis ekipleri ve duyarlı vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.
Ekipler pompalı tüfeğin bulunduğu araçta ise inceleme yaptı.
Kavga sonrası linç girişimi kamerada

Tunceli, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:06   Motosikletli jandarma, kazada şehit oldu
15:04   FETÖ şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
15:03   Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
14:59   FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu
14:55   Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı
14:46   Şuhut'ta Trafik Şube Güvenlik toplantısı
14:44   Lingling Tayfunu Kore yarımadasına yaklaşıyor