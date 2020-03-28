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Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı

Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir köyde, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya şaşırtıcı bir şekilde teşekkür etti. Muhtarın 'kavga var' diyerek çağırdığı jandarma ekipleri, vatandaşların ilginç sürprizine hem şaşırdı hem duygulandı.

28.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:02
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde muhtar, jandarma ekiplerini arayarak köy meydanında bir kavga yapıldığına dair ihbarda bulundu. Hemen köye gelen jandarma ekipleri ise meydanda herhangi bir kavganın olmadığını gördü. Kısa süre içerisinde köy halkının, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde her ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için böyle bir yola başvurdukları ortaya çıktı.

EKİPLERE ISLAK MENDİL VE KOLONYA İKRAM ETTİLER

Kangal'a 44 kilometre uzaklıktaki Çetinkaya köyünde muhtar Yasin Akbulut, 112 çağrı merkezini arayarak köy meydanında kavga çıktığını belirtince böyleye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga ihbarı üzerine köye giden Çetinkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine köylüler sürpriz yaptı. Alkışlarla karşılanan jandarma ekipleri, köyde kavga olmadığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmaları kısıtlanan kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan jandarma ekiplerine köylüler desteklerden ötürü teşekkür etti. Muhtar Yasin Akbulut ve köylüler ekiplere ıslak mendil ve kolonya ikram etti. Jandarma ekipleri ise köylülere alkışlı destekten ötürü teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Kangal, kavga, Güncel

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