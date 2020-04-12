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"Kavga var" diye çağırdılar, polise baklava ikram ettiler

Sultangazi'de sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde "kavga var" diye polis ekiplerini çağıran vatandaşlar, ilginç bir sürprize imza attı.

12.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:13
Sultangazi 'de sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde "kavga var" diye polis ekiplerini çağıran vatandaşlar, ilginç bir sürprize imza attı. Polisler gelince alkışlamaya başlayan vatandaşlar, görevli emniyet mensuplarına baklava ikram etti.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sokaklar, meydanlar ve yollar boş kalırken, vatandaşın birçok ihtiyacına polis ekipleri koştu. Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta polis ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul Sultangazi'de "aile içi şiddet" ihbarı alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çok sayıda ekiple olaya müdahale etmeye gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri büyük bir sürprizle karşılaştı. Polis ekiplerini gören vatandaşlar pencere ve balkonlarından ekipleri alkışlarken, mahalle muhtarı da polislere baklava ikram etti.

"Polise aile kavgası var diye ihbarda bulunduk"

Vatandaşların her zaman yanında olan polis teşkilatının 175. yılını da kutlayan Selim Kayalar, "Polise aile kavgası var diye ihbarda bulunduk. İhbarı yaptıktan 3-4 dakika içinde polis arkadaşların kalabalık bir şekilde buraya gelmeleri bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Polislerimizin 175. yıllarını kutlamak için böyle bir organizasyon yaptık muhtar arkadaşlarımızla beraber. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi.

"Bizler her zaman sizlerin yanındayız"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Komiser Yardımcısı Murat Özdemirel, "Vefa Poyraz Caddesi'nden aile içi konuyla alakalı bir ihbar gelmişti. Ekip arkadaşlarımızla birlikte buraya intikal ettiğimizde böyle bir konunun olmadığını vatandaşlarımızın bize sürpriz yaptığını anladık. Vatandaşlarımıza İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Yeter ki sosyal mesafeye uyalım, sokağa çıkma yasağına uyalım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, İstanbul, Polis, kavga, Güncel
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