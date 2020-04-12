Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE 'POLİS HAFTASI' KUTLAMASI

Zeytinburnu'nda 'kavga' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle camlara çıkan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

12.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:41
Zeytinburnu 'nda 'kavga' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle camlara çıkan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken tedbirlerin uygulanması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında polis ekipleri çalışmalarına devam ederken, gelen her ihbarda değerlendiriliyor. Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G-42 sokakta bir kavga olduğuna dair akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Olay yerine giden polis ekipleri, sokakta cam ve balkonlara çıkarak kendilerini alkışlayan vatandaşlarla karşılaştı. Vatandaşlar, gelen emniyet ekiplerinin 'Polis Haftası'nı kutlarken, polis ekipleri kendilerini alkışlayan vatandaşlara ekip aracının megafonundan teşekkür etti. Polis ekibi aracından, "Size teşekkür ediyoruz, hepiniz sağ olun, var olun, hastası olan rahatsızlığı olan vatandaşlarda var onları rahatsız etmeyelim " anonsu yapılması da balkon ve camlara çıkan vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı. KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE ’POLİS HAFTASI’ KUTLAMASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, kavga, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE 'POLİS HAFTASI' KUTLAMASI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:50: Sessizliğinin hakim olduğu Başkent'in cadde ve sokakları havadan görüntülendi - Haber 01:48: Kayseri'de evlerin camlarından yansıyan ışık, güzel görüntü oluşturdu - Haber 01:46: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" - Haber 01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı - Haber 01:32: Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi - Haber 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti - Haberler